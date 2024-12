Anna Pettinelli è stata ospite di Dario Maltese a Pomeriggio 5. La speaker radiofonica, nonché insegnante di Amici di Maria De Filippi, ha commentato l’ingresso nella Casa del Grande Fratello della sua amica Stefania Orlando. Il conduttore l’ha poi stuzzicata e le ha chiesto se accetterà o meno l’invito di Alfonso Signorini di entrare nella Casa in qualità di ospite.

“Sì, per due ore. Dalle 23:00 all’una di notte. Due ore perché io da quella Casa fuggo. Alfonso non mi ha invitato una volta, ma anche per altre permanenze. Non se ne parla…. Quando avrò l’età dell’Alberti”, ha commentato la Pettinelli.

Al Grande Fratello nessuno sa chi sono Stefania Orlando e Eva Grimaldi

Chiunque sa chi sono Stefania Orlando e Eva Grimaldi, chiunque tranne gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Al termine della puntata andata in onda lunedì 16 dicembre, alcuni di loro si sono radunati in piscina per parlare delle new entry, e Tommaso Franchi ha chiesto ai coinquilini: “Ragazzi io non le conosco. Mi spiegate chi è questa Eva Grimaldi? Perché dicono che è famosa?”. Alfonso D’Apice ha risposto: “No guarda, io non lo so proprio”.

Shaila Gatta, invece, ha provato ad avanzare delle ipotesi: “Non lo so nemmeno io. Però è famosa è vero. Forse è una cantante. Anzi no, magari è un’attrice”. A quel punto, Javier Martinez ha interrotto l’ex velina: “No ma cosa dici, non è un’attrice, ma ti pare?!”, e Shaila: “Ok è una cantante allora dai. No? Allora è una conduttrice o la showgirl come me. Chi sono gli altri due? Vabbè Eva fa la cantante o la conduttrice e Stefania Orlando uguale”.

Tommaso ha poi chiesto agli amici di abbassare la voce ed ha aggiunto: “Non facciamo figuracce che ci sentono, ma io non le ho mai viste”. “Stanno nel mondo dello spettacolo sicuro, ma ci dobbiamo informare meglio”, ha concluso Alfonso.