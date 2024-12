Nella diciannovesima puntata del Grande Fratello, in programma lunedì 23 dicembre (giorno dell’antivigilia di Natale), la mamma di Shaila Gatta, la signora Luisa, entrerà nuovamente nella Casa. L’annuncio è arrivato direttamente in uno spot trasmesso nelle ultime ore su Canale 5: “A Natale nella Casa si fa festa. E’ tempo di emozioni, ma anche di imprevisti, soprattutto se a sorpresa, a preparare la cena, arriva lei, la madre di Shaila”.

La madre dell’ex velina era entrata nella Casa nel corso della penultima puntata del Grande Fratello. La donna aveva messo in guardia la figlia su Lorenzo Spolverato: “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti lo dicono, anche Tommaso (Tommaso Zorzi, ndr)”. Secondo Deianira Marzano, oltre a preparare la cena, mamma Luisa chiederà scusa a Spolverato: “Presto ci sarà un incontro tra la mamma di Shaila e Lorenzo, dove lei si scuserà per le cose che ha detto”.

Lorenzo Spolverato, la sua reazione al parole della mamma di Shaila

"Il fatto del gay non lo capisco. Che cosa può arrivare fuori? Cosa hanno potuto far vedere per dire questo? Non è successo nulla. Che collegamento c’era poi dal ‘brutta persona’ al ‘gay’? No capisco davvero come mai tua madre abbia potuto dirlo. Ma poi ha detto che lo dicono tutti e questo ‘Tommaso’ anche. Ma stai tranquilla perché a me piace la donna, ma proprio tanto, tanto, la donna, tantissimo e non puoi immaginare quanto”.

Shaila ha cercato di rassicurare Lorenzo: “Non ne ho idea, hai visto anche tu che non mi ha detto altro. Forse i social, non so come mai abbia detto che sei gay. Per il fatto che ti ha dato della cattiva persona magari intendeva che sei giocatore e fai tante riflessioni sul gioco. Della cosa del gay non mi importa nulla”.