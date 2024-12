A distanza di quasi vent’anni, Sara Tommasi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e di svelare alcuni retroscena inediti su Luca Calvani, attuale concorrente del Grande Fratello. La showgirl ha rilasciato un’intervista a Grazia Sambruna per MowMag, durante la quale ha parlato dell’edizione 2006 de L’Isola dei Famosi.

“Nel 2006, purtroppo, io passai per mezza mitomane innamorata di uno che non mi voleva e, infatti, in finale uscii subito, quarta al televoto. Mentre lui andò a vincere l’edizione, esattamente come aveva programmato. Spero non si ripeta lo stesso schema, giocando in questa maniera, con lo stesso copione, non se lo merita per niente!”.

E ancora: “Al termine de L’Isola dei Famosi da cui uscì vincitore, lo definii bugiardo. E oggi, davanti a questo Grande Fratello, lo ribadisco. Con Jessica Morlacchi si sta comportando come con me all’epoca. Non ha perso il vizio. Io me ne ero innamorata perdutamente. Ma mica da sola! Non è che mi facessi film! La stessa produzione del reality si era resa conto del suo evidente interesse per me che sembrava crescere di giorno in giorno. A un certo punto, iniziò a farmi molti complimenti e poi si mise a dormire con me. Ci furono scambi di coccole e grattini, magari qualche bacetto molto casto, paroline dolci ma niente di più. Anche perché non mi andava di andare oltre davanti alle telecamere”.

Sara Tommasi: "Calvani si comporta con Jessica come ha fatto con me"

“Anche all’epoca era fidanzato con una certa Francesca che poi, credo, divenne sua moglie. Infatti all’inizio non sapevo se fidarmi, ma poi mi sono lasciata sedurre. È molto bravo a intortare, così gentile ed elegante. Un profumiere nato! Pensa che in finale sono scoppiata a piangere in diretta perché dopo tutta l’intesa che ero certa esserci stata tra noi, lui faceva finta di niente. Mi rifilò delle scuse veloci dicendo che non se la sentiva di mettersi con una ragazza come me, una che faceva serate in giro per lavoro. Voglio dire: questo lo sapeva dall’inizio, no? […] A Jessica consiglio di lasciarlo perdere perché è una sòla”.

Poi la stoccata finale: “Calvani è uno che punta solamente alla vittoria e per arrivarci non si fa problemi a giocare con i sentimenti degli altri. […] Fa il profumiere per raggiungere il proprio scopo. Jessica dovrebbe trovare la forza di voltare pagina perché, per quanto Luca gliel’abbia fatto credere, a lui non frega niente di lei”.