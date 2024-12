Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne. E’ quanto sarebbe accaduto durante la registrazione odierna del dating show di Maria De Filippi. L’ex tronista pare abbia creato dei profili Instagram fake con i quali avrebbe scritto alle corteggiatrici. E’ stata una delle pretendenti a vuotare il sacco, e alla fine lui ha ammesso tutto.

Uomini e Donne, anticipazioni: Michele Longobardi è stato cacciato dal programma

Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni:

"Michele è entrato in registrazione dicendo che voleva scegliere Amal, Maria fa subito sentire una telefonata in cui lui si sentiva con un’altra ragazza in contemporanea al trono: messaggi, video e foto con lei. Veronica e Amal si sono arrabbiate di brutto, Gianni lo ha attaccato duramente. Amal ha detto: ‘Scegliermi? Io con una persona del genere non voglio avere nulla a che fare’”.

Poi, Pugnaloni è entrato nel dettaglio di quanto accaduto nella registrazione odierna: “E’ iniziata con Michele che è sceso per scegliere. Infatti aveva il vestito, sono scese sia Amal che Veronica, ma è successo un casino, entrambe hanno detto che si sarebbero ritirate. Nel frattempo la De Filippi dice che al telefono c’è una ragazza di nome Alessandra che ha mandato tutti gli screen e le foto alla redazione, ha aggiunto anche che hanno chiuso la conoscenza il 7 dicembre. Ovviamente tutti gli sono andati contro, Gianni soprattutto. Lui piangeva, sono usciti tutti salutando Maria mentre Gianni e Tina non hanno voluto salutare Michele. Lui è uscito rincorrendo Amal che però gli ha chiuso la porta".