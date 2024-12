Lo scorso sabato, Guillermo Mariotto è tornato a sedere dietro al bancone della giuria di Ballando con le Stelle. Sembrava che la situazione fosse definitivamente rientrata, ma all’orizzonte si prospettano nuovi problemi per lo stilista. Circa due settimane fa, la senatrice di Fratelli d’Italia, Donatella Campione, aveva accusato Mariotto di aver molestato un ballerino. Al riguardo, Milly Carlucci ha preso le difese del giurato: “Non c’è nessuna molestia e l’ha detto per primo il ballerino in questione. Mariotto era a terra e aveva perso l’equilibrio. Per cercare di tirarsi su ha sfiorato il ragazzo. Ma se vedete la clip, Guillermo stava guardando davanti, quindi non sapeva dove stava posizionando la mano. Non è stato un gesto intenzionale nel modo più assoluto”.

Caso Mariotto, la senatrice Campione presenterà un'interrogazione

Tuttavia, negli ultimi giorni la senatrice ha fatto partire una nuova offensiva, e a Open Life ha annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare per il caso che vede coinvolto Guillermo.

“Sulla vicenda presenterò un’interrogazione. La conduttrice ha banalizzato e minimizzato una vicenda che andava chiarita dal primo dicembre e non tenuta in sospeso per due settimane. Striscia la notizia aveva stigmatizzato per prima l’accaduto, senza timori né tentennamenti proponendo un video che non lasciava spazio ai dubbi sul comportamento di Mariotto. Mi sorprende che Milly, che è una donna particolarmente sensibile su certi temi, non abbia colto la gravità della situazione ma soprattutto gli effetti potenzialmente devastanti del messaggio che è passato. Con la difesa a spada tratta del signor Mariotto passa infatti il concetto che le molestie vengono sanzionate a seconda di chi le commette e possono essere derubricate a goliardia o a semplice fraintendimento di chi le vede o le subisce. Atteggiamenti, contro i quali le forze politiche che siedono in Senato stanno combattendo con la costruzione del disegno di legge che sanziona le molestie sul luogo di lavoro.

Ricordo che due anni fa la Rai, nei confronti del cantante Memo Remigi, in una situazione molto simile, appena due giorni dopo le presunte molestie su Jessica Morlacchi, decretò la risoluzione immediata del contratto. Stavolta, invece, si è preferito temporeggiare per giorni, per poi dare l’annuncio dell’assoluzione in diretta tv, all’evidente scopo di lucrare qualche punto in più negli ascolti televisivi. E ripeto che presenterò interrogazione sulla vicenda”.