Nel corso degli anni, l’attico di CityLife ha fatto da sfondo (e anche da set per The Ferragnez – La Serie) alle migliaia di stories e post fatti da Fedez e Chiara Ferragni, e all’interno di esso i piccoli Leone e Vittoria hanno mosso i primi passi. Tuttavia, da novembre 2023, il rapper e l’imprenditrice digitale lo hanno lasciato per trasferirsi in una nuova casa, nella quale, dopo la fine del matrimonio, adesso vive esclusivamente la Ferragni con i figli.

Gli ormai ex Ferragnez avevano acquistato l’attico di CityLife nel 2018, e ci sono rimasti fino al 2023. La casa era in affitto a 35mila euro al mese più spese condominiali, a adesso ci vive l’attaccante francese dell’Inter Marcus Thuram.

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme familiare qui a Milano – aveva detto Chiara Ferragni ai follower -. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Dico ‘casa’ ma si tratta di un appartamento come piace a noi, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti”.