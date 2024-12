Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno avuto un confronto piuttosto acceso. L’attore toscano ha accusato la cantante di aver giocato con i suoi sentimenti, e poche ore dopo la gieffina si è sfogata con alcune coinquiline, lasciando intendere di nascondere un segreto che ha a che fare con Calvani: “Sono una signora e non parlo, sto zitta adesso. Meglio che non faccio uscire nulla. Si tratta di una persona che sto proteggendo”. Sembra che Jessica si sia confidata anche con la psicologa del reality show, che le avrebbe anche dato qualche consiglio.

Ieri pomeriggio, Eva Grimaldi ha consigliato alla Morlacchi di liberarsi o di parlare con Luca: “Ormai dovresti parlare. Hai già detto una cosa forte ‘sto zitta perché è meglio che non dico nulla’. Ed è ovvio che Luca adesso non venga da te, magari aspetta che vai tu. Dai, vai da lui. Tu in puntata hai fatto delle affermazioni di un certo tipo e lui non verrà. Ma non è meglio parlarne?”

La Morlacchi ha spiegato perché al momento preferisce non rivelare nulla: “Lui non viene a parlare perché cosa può dire? Io direi determinate cose e lui non potrebbe negare. Non può dire ‘non è vero nulla’. Se non viene è perché sa. Lui tiene il suo punto e io il mio. Poi è una cosa molto delicata! Se è meglio parlarne? No, perché ne ho parlato con la psicologa e mi ha detto che…” Eva è rimasta spiazzata: “Ah te l’ha detto lei…”. A quel punto la regia ha immediatamente silenziato l’audio e non è stato possibile ascoltare il resto della conversazione.