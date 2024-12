Ormai sono settimane che non si fa che parlare del misterioso “guru della moda” che sarebbe stato in qualche modo legato a Lorenzo Spolverato. Le voci si sono fatte talmente insistenti che Alfonso Signorini ha avvisato il modello milanese durante una puntata del Grande Fratello, ma lui ha smentito tutto: “Non so niente di questa storia. Non conosco nessun guru. Ma poi io amo la donna. Non ho mai avuto esperienze con uomini. Siamo nel 2024 lo direi se fosse vero. Infatti non ci sarebbe nulla di male, ma al momento mi accontento delle donne e non vado oltre”.

Tuttavia, Riccardo Signoretti ha dichiarato che questo fantomatico “guru della moda” ha fatto delle rivelazioni che sono stati pubblicate sul numero del settimanale Nuovo Tv che sarà in edicola il prossimo martedì: “Chi guarda il Grande Fratello avrà sentito parlare del guru della moda, che sarebbe un amico speciale di Spolverato. Noi abbiamo scovato questo guru, che ha deciso di parlare e raccontare la sua versione. Il guru ha parlato di una serata molto particolare, fatta di grandi emozioni. Martedì in edicola leggerete tutto”.

Lorenzo Spolverato, le rivelazioni del "guru della moda"

Nella sua anteprima, Signoretti ha poi mostrato per alcuni secondi le pagine che la rivista da lui diretta ha dedicato all’intervista fatta al guru. Da quel poco che si vede, si possono leggere alcune rivelazioni fatte dall’uomo: “Baciato con passione, nella casa si finge diverso. […] Con me ha soffocato ogni magia. […] In un reality bisogna essere autentici. […] Se è vero che prima di entrare nella casa del Grande Fratello lui ha smesso di seguirmi sui social? Sì”.