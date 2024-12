Ieri ha preso ufficialmente il via la quarta edizione del Big Brother Vip albanese, e il conduttore ha annunciato che ci sarà uno scambio di concorrenti con il Grande Fratello: “Il nostro obiettivo è fare degli scambi di concorrenti di questa edizione del Big Brother Vip albanese con dei concorrenti dell’edizione che è attualmente in onda del Grande Fratello italiano. È qualcosa che avverrà nel corso del programma, ed è una cosa della quale siamo molto entusiasti, e spero che sia uno scambio davvero fruttuoso anche per voi. […] Le notizie che avete letto in questi giorni sono vere. Sono cose già avvenute con il Grande Fratello e la versione spagnola del Big Brother. Questa nuova edizione, la quarta, avrà molte novità e la collaborazione con i nostri vicini italiani è solo una delle tante”.

Ieri sera, Alfonso Signorini si è collegato con l’Albania per uno speciale sull’inizio del Big Brother Vip, e ha accettato di fare lo scambio (come già avvenuto con il Gran Hermano). Il conduttore ha svelato che Jessica Morlacchi potrebbe essere spedita nella casa albanese: “Se faremo davvero questa cosa? Allora, io vi rispondo così. Dato che vi voglio tanto bene, perché mi state molto simpatici e perché siamo quasi parenti, io vi mando Jessica, che è la numero uno”.