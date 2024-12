Mercoledì sera, Carlo Conti e Alessandro Cattelan hanno condotto Sarà Sanremo, e oltre a scegliere i finalisti tra i giovani, hanno anche accolto in Big in gara al Festival, che hanno svelato i titoli dei loro brani. Quando è stato il turno di Fedez, quest’ultimo è parso decisamente poco a suo agio sul palco, tanto che in molti hanno palesato la loro preoccupazioni per le condizioni psico-fisiche del rapper originario di Rozzano. Nella giornata di ieri, la mamma di Fedez, Annamaria “Tatiana” Berrinzaghi ha dichiarato all’Adnkronos che non era accaduto nulla di grave, e questo pomeriggio è stato lo stesso ex marito di Chiara Ferragni a dare una spiegazione durante una diretta su Instagram. Il rapper ha dichiarato che non era assolutamente triste né tantomeno sotto l’effetto di psicofarmaci, ma che ha semplicemente avuto qualche problema a livello relazionale, ma nulla che avesse a che fare con Sanremo.

Le parole di Fedez

“Sto bene ragazzi, non ho emorragie interne da un bel po’ e sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sì ho letto tutto. Una spiegazione? Ero tranquillo e rilassato. Infatti non è successo niente. Non so bene perché tutti hanno interpretato quella cosa come se fossi triste. O meglio, avevo avuto delle cose mie relazionali private, fuori dalla musica, ero un po’ giù, ma ero tranquillo. Non so perché sembrasse così. Cosa mi aspetto da Sanremo? Vorrei cantare bene, la canzone è bella, ma è difficile da cantare. Sto bene ragazzi, la mia vita ultimamente è fatta da alti e bassi, ma bisogna andare avanti. E non ero sotto psicofarmaci. Non prendo benzodiazepine, ho smesso con gli psicofarmaci e con le cose che mi avvelenavano, parlo per me. Con gli psicofarmaci ho chiuso, non mi hanno dato nulla di buono e ho chiuso con quelli”.