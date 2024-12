Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono ormai ai ferri corti. Dopo che il modello milanese ha deciso di lasciare l’ex velina, il rapporto tra i due si è fatto sempre più teso, e questo pomeriggio la tensione ha superato il livello di guardia, portando ad una litigata furiosa tra i due concorrenti.

Shaila sbotta contro Lorenzo: "Sei un pagliaccio!"

“Perché devi urlare sempre, perché devi fare sempre il pagliaccio?! Perché non sai parlare come una persona normale? Non mi devi parlare più, basta, ciao. Vattene, anzi no, me ne vado io! Hanno ragione quando dicono che sei un pagliaccio, perché le cose si risolvono da persone adulte, si parla insieme e tu non lo sai fare. Io sbrocco quando mi chiedi qualcosa? Ma che devo parlare, io sono abituata agli uomini, mica ai bambini! Stiamo all’asilo, diteglielo anche voi, sto ragazzino”.

Lorenzo Spolverato, ecco perché ha lasciato Shaila Gatta

Questa notte, Spolverato si è confidato con Eva Grimaldi e ha confessato il vero motivo per il quale ha deciso di lasciare Shaila: ““Io mi sono innamorato di lei dal secondo giorno, ma siamo troppo uguali, poi cozziamo e non è così atra noi. Volevo provare, volevo capire, volevo vedere se fossi pronto, ma… Pensa che io mi sono mollato ad aprile, mi sono lasciato ad aprile con un’altra ragazza, stavamo insieme da tre anni. Se l’ho lasciata per le stesse ragioni? Motivazioni diverse, ma sicuramente c’era anche la mia gelosia. Però anche Shaila è gelosa e la gelosia deve essere sana. Io ad oggi non sono pronto a questo, sono uno Spirit cavallo selvaggio, uno spirito libero.

Mi piace andare… mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare. Sono consapevole di questo. A me questa cosa fa stare bene. Un po’ come la cosa che ho da animatore. Questo è il mio personaggio, il mio essere così, mi appaga molto. Faccio viaggi introspettivi e penso a cosa è importante per me. Ad oggi mi sono reso conto che non ero pronto e quindi la cosa non poteva andare”.