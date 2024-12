Questa notte, durante una chiacchierata con Eva Grimaldi e Stefania Orlando, Luca Calvani si è lasciato andare ad una rivelazione in merito a quanto accaduto al Grande Fratello. Stando alle parole dell’attore toscano, Jessica Morlacchi gli avrebbe proposto di inscenare una finta relazione all’interno della Casa, probabilmente con l’obiettivo di creare una dinamica interessante. Tuttavia, Calvani ha spiegato di aver rifiutato la proposta della cantante e di non averla rivelata in puntata per “non scendere così in basso”.

Jessica Morlacchi, il segreto su Luca Calvani

Al termine dell’ultima puntata del GF, Jessica si è appartata con Pamela Petrarolo per sfogarsi, e ha spiegato che per il momento eviterà qualsiasi confronto con Calvani in quanto in un momento di rabbia potrebbe uscire fuori il “segreto” che non ha ancora rivelato.

“Io devo parlare con Luca? E che gli dico? Poi è meglio di no, perché a me qualcosa poi mi esce. Ho fatto la signora fino ad oggi e se io ho fatto la signora continuo a fare la signora e non dire. L’unico modo per non fare uscire nulla è mettere una croce sopra questa cosa e non parlarne più. O meglio, avere un rapporto civile. Da oggi il rapporto sarà ‘buongiorno, cosa mangiamo a pranzo? Cosa mangiamo a cena? Adesso per evitare qualsiasi tipo di situazione io disinnesco tutto e torno quella di sempre. E non ha senso nemmeno parlare di quella cosa. Io poi ho sempre rispettato il suo compagno Alessandro. Al racconto mio di stasera mancano dei pezzi, delle cose che se le dico darei molto fastidio”.