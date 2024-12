Il Grande Fratello sembra essere usciti dalla crisi d’ascolti, e Alfonso Signorini avrebbe in serbo un asso nella manica. Si tratta di Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, che stando alle ultime indiscrezioni sarebbe pronto a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Nel corso dell’ultima puntata hanno varcato la porta rossa Stefania Orlando e Eva Grimaldi, e il reality show ha fatto registrare il dato più alto in termini di ascolti dopo il debutto stagionale. Stando alle ultime indiscrezioni, però, gli ingressi nella Casa non sarebbero ancora conclusi. Signorini e il suo team di autori starebbero infatti pensando di “assoldare” Alessandro Rizzo, ex compagno di Shaila Gatta, con la quale ha avuto una relazione durata ben cinque anni. L’idea del conduttore sarebbe quella di formare l’ennesimo triangolo amoroso, anche se, proprio ieri, Lorenzo Spolverato ha deciso di mettere un punto alla tormentata storia d’amore con la ballerina napoletana.

In una recente intervista a Radio Radio, Rizzo aveva dichiarato: “Non sono una persona violenta, chi mi conosce lo sa. Io le auguro tutto il bene di questo mondo, però che imparasse a raccontare la verità dei fatti e a non dover dire bugie per darsi una luce diversa da quella che ha”. Alessandro ha inoltre raccontato di essere stato tradito dall’ex velina (che avrebbe flirtato con uomini molto più grandi durante la loro storia) e di essere diventato gay dopo la fine del loro amore: “Nella mia vita poi c’è stato un cambiamento […] io attualmente ho un compagno. Sì adesso sono gay. No, non ero bisessuale mentre stavo con lei”.

L’ex compagno di Shaila Gatta potrebbe fare il suo ingresso nel 2025, probabilmente nella puntata in programma per il 13 gennaio.