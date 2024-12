Fuori dalle mura della Casa del Grande Fratello proseguono il chiacchiericcio circa l’orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato e le voci su questo misterioso “guru della moda” con cui il modello milanese avrebbe avuto a che fare.

Ieri sera, Biagio D’Anelli ha pubblicato un video nel quale si vede il gieffino che sarebbe proprio in compagnia di questa persona: “Martedì su Nuovo Tv avrete tutta la verità. Ho intervistato in esclusiva il guru della moda per voi! Tempo al tempo. Già queste prime immagini ritraggono Lorenzo che sta andando a casa con lui”.

Poco dopo, Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo TV, ha annunciato in un video pubblicato su Instagram che questo fantomatico “guru della moda” ha rilasciato un’intervista esclusiva al magazine da lui diretto. Stando alle parole di Signoretti, ciò che leggeremo potrebbe cambiare il rapporto tra Lorenzo e Shaila (che nel frattempo si sono lasciati nuovamente).

L'annuncio di Riccardo Signoretti

“Se seguite il Grane Fratello avrete sentito il chiacchiericcio su un fantomatico guru della moda, un amico speciale di Lorenzo che è chiuso nella casa e vive una tormentata love story con Shaila Gatta. Noi di Nuovo Tv questo signore della moda l’abbiamo trovato! Martedì in edicola leggerete la sua intervista in esclusiva, dove racconta qualcosa che potrà profondamente cambiare i rapporti tra Lorenzo e Shaila. Si parla di una notte, di una serata molto speciale fatta di passione ed emozioni intense. Non perdete le rivelazioni di questa persona”.