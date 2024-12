Alcune settimane fa, durante una puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha messo Lorenzo Spolverato di fronte ad un titolo di un articolo pubblicato dal sito Tutto Uomini: “Lorenzo del GF è fidanzato con un guru della moda? Il segreto svelato”. L’articolo in questione si riferisce ad un retroscena svelato da Biagio D’Anelli in merito al presunto flirt tra il modello milanese e questo fantomatico guru della moda.

“Ho ascoltato il racconto di una persona che si è presentata al mio cospetto e mi ha rivelato un segreto che potrebbe far luce sulla questione ‘Helena e Lorenzo, il segreto nascosto – ha detto D’Anelli -. Pare che il buon vecchio e caro Lorenzo, e nella Milano da bere, nella Milano bella, si sa già da tempo, abbia una tenera amicizia con un uomo che è un guru della moda, un vate della moda internazionale. E Helena pare sia a conoscenza di tante sfaccettature, segreti e curiosità. Ho anche sentito l’audio di questa persona che dichiara ‘Prima o poi mi farò vivo’”.

Un gossip che, però, Lorenzo ha smentito. Tuttavia, nei giorni scorsi anche un ex vippone, ovvero Jenny Urtis (al secolo Giacomo Urtis, conosciuto come il chirurgo estetico dei vip), ha confermato a MowMag quanto rivelato in precedenza da D’Anelli, svelando ulteriori dettagli.

“Non conosco personalmente Spolverato, ma posso riferire, ambasciatore non porta pena, quello che si mormora a Milano… Che questo ‘guru della moda’ esista e che sia un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand. Posso dire? Se così fosse, io ai miei tempi ho fatto di meglio (ride, ndr). È una voce molto insistente, ma a me Spolverato non sembra né gay né fluido, anzi! Certo, è anche evidente che abbia ambizioni nel mondo della moda. Essendo poi un bel ragazzo, magari sarà uscito a cena un paio di volte con questa persona e la gente avrà ingigantito la cosa. Magari…”.

Intanto, nelle ultime ore D’Anelli è tornato sulla questione, rivelando di aver conosciuto personalmente questo “guru della moda”: “Caro Lorenzo Spolverato, la mamma di Shaila aveva ragione… ho conosciuto personalmente il ‘guru della moda’. Tieniti pronto… P.S.: ho visto la foto di te che gli reggi la borsa, che cavaliere!”.

Ed infatti, pochi istanti fa, Biagio ha pubblicato su Instagram nel quale si vede Lorenzo Spolverato che starebbe andando a casa di questa persona. D’Anelli ha anche annunciato che nella giornata di martedì, uscirà sul settimanale Nuovo Tv un’intervista in esclusiva proprio al “guru della moda”.