Stefania Orlando e Eva Grimaldi, nuove arrivate nella Casa del Grande Fratello, si sono già conquistare il titolo di “comari”, e di certo non si fanno pregare quando si tratta di parlare di gossip. Durante un momento di relax, le due concorrenti hanno approfittato della presenza di Chiara Cainelli per indagare sul suo rapporto con Javier Martinez.

Dopo aver messo in guardia Shaila su Lorenzo, Eva esprime la sua opinione anche su un'altra coppia “calda” della Casa. Senza tanti giri di parole, l'attrice fa notare a Stefania che Chiara e Javier hanno dormito insieme. La Cainelli, però, replica prontamente: “Io sono una che va con calma”, ma la Grimaldi continua ad incalzarla: “Ma a te piace? Da uno a dieci quanto? La verità, eh”. Chiara, senza esitare, risponde che per adesso è sul sette e Stefania commenta: “È un buon voto”. La Orlando, con tono scherzoso, aggiunge: “Considerando che lei è sposata e io sono una single impenitente, vogliamo sapere le vostre storie". Eva è convinta che la coinquilina abbia scombussolato gli equilibri della casa e vuole capire fino a che punto arriverà con il pallavolista argentino: “Il mio consiglio è di stringere un po' i tempi”. Stefania, però, la frena: “Lei non è venuta qui per darsi i bacetti con qualcuno”.

Dopo aver “interrogato” Chiara, le due passano a Zeudi Di Palma. Eva ha notato il feeling che si è creato con Helena Prestes e la incalza: “Tu a che punto sei con Helena?”. L’ex Miss Italia, un po' incerta, risponde: “A che punto sono? Non lo so, comunque sono arrivata da poco. E' la mia terza settimana qui”. La Grimaldi, particolarmente curiosa, le chiede come stia al momento la modella brasiliana, e Zeudi risponde: “In generale sta bene, è molto forte come persona. In questo contesto sta recuperando, perché ha avuto delle batoste”.