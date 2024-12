Michele Longobardi è stato cacciato dal trono di Uomini e Donne. L’ormai ex tronista originario di Castellammare di Stabia aveva infatti creato dei profili fake per parlare segretamente con le sue corteggiatrici, e una volta smascherato ha chiesto a Maria De Filippi di restare, e quest’ultima ha spiegato che sarebbero state le sue pretendenti a decidere se rimanere o meno. Tuttavia, durante la registrazione di ieri, sono emersi nuovi dettagli piuttosto gravi e un’altra violazione del regolamento.

Una ragazza di nome Alessandra ha vuotato il sacco ed ha rivelato di aver avuto un flirt segreto con Michele mentre lui era sul trono. Nelle anticipazioni fornite da IsaeChia.it, si legge che la redazione del programma è entrata in possesso delle prove relative a questa frequentazione. Chiamate, messaggi e anche chat piuttosto spinte. La “Alessandra” in questione è Alessandra Fumagalli, ex corteggiatrice scelta da Luca Daffrè nell’edizione 2023 di Uomini e Donne (la relazione tra i due è finita dopo pochi mesi). A dare lo scoop è stato Lorenzo Pugnaloni.

Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli

Michele Longobardi cacciato da Uomini e Donne, tutti i dettagli

"Dopo la puntata è uscito con le sue corteggiatrici dietro le quinte e si sono parlati con la consapevolezza che oggi sarebbero arrivati ad una decisione. In puntata entrano e Maria dice che è in difficoltà perché se da una parte c’è Michele che (dopo aver passato la nottata) è tornato in mattinata dicendo che voleva fare la sua scelta oggi in puntata, dall’altra tutta la redazione è furiosa - si legge su IsaeChia.it -. Praticamente si collegano telefonicamente con un’ex corteggiatrice di nome Alessandra (non si è capito chi di preciso) e ha raccontato che tramite un’amica in comune aveva conosciuto Michele su Instagram. I due si sono sentiti fino al 7 Dicembre quando lui le ha detto “Facciamola finita, fammi finire il percorso a Uomini e Donne”.

Tra di loro ci sono state chiamate, messaggi e chat anche “spinte” e la redazione ha visto tutto. Michele mortificato in studio continuava a dire che si scusava e che non capiva perché Alessandra stesse uscendo tutto. Amal e Veronica lo hanno riempito di parole. Hanno anche precisato che, oggi, la loro scelta era quella di andare via e concludere il trono. Mentre Michele dice che il suo unico intento era non perdere Amal e che lei sarebbe stata oggi la sua scelta.

Maria gli consiglia di lasciare lo studio e lui esce mortificato. Gianni non vuole neppure salutarlo e lui segue subito Amal dicendo “Non mi interessa niente di tutte le telecamere a me interessa solo lei” e le corre dietro. Le telecamere li seguono ma lei non ne vuole sapere e chiede di essere lasciata sola”.