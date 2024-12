Chi ieri sera si è sintonizzato sul canale 55 ha assistito alle audaci effusioni tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che si sono abbandonati alla passione sul divano, suscitando un momento di imbarazzo generale sia all’interno della Casa del Grande Fratello che tra il pubblico che guardava da casa.

La neo diciottenne Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè, si è trovata proprio davanti alla scena, e Zeudi Di Palma si è vista costretta ad intervenire per distrarla. “Perla, vai in camera tua! Non guardare!”, le ha detto l’ex Miss Italia, invitandola a distogliere lo sguardo duello che accadeva tra Lorenzo e Shaila.

Lorenzo Spolverato scarica Shaila Gatta

Momento hot a parte, poco dopo Spolverato e la Gatta hanno vissuto l’ennesima crisi nella loro relazione. Il modello milanese ha di fatto scaricato l’ex velina: “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila”.