Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino è rimasta con un solo corteggiatore. Ma procediamo con ordine.

In seguito a quanto accaduto con Paolo nella registrazione precedente, il corteggiatore ha palesato la sua intenzione di non voler più corteggiare l’ex volto di Temptation Island. Ma non solo. Francesca ha anche provato a contattare Francesco (che non si era presentato in studio) tramite la redazione, senza però ricevere risposta. Inoltre, la tronista ha poi rivelato di essere poi riuscita a sentire Paolo, che tuttavia ha affermato di essere ancora molto arrabbiato e di non essere sicuro di voler proseguire la conoscenza. A quel punto è arrivato il colpo di scena. A intervenire è stata direttamente Maria De Filippi, che ha fatto sapere a Francesca che il corteggiatore non si è presentato in puntata. Paolo ha anche comunicato alla produzione la volontà di non voler più tornare e di voler mettere un punto alla frequentazione con la tronista.

Discorso diverso, invece per Francesco, che oggi era presente in studio e ha provato a spiegare le sue motivazioni a Francesca. Il corteggiatore ha detto che, a causa di alcuni problemi di salute, ha bisogno di restare completamente da solo. Tra i due c’è stato però un botta e risposta acceso, durante il quale la Sorrentino ha lanciato alcune accuse al suo pretendente. In seguito, i due hanno ballato insieme e sembra che abbiano chiarito. Quel che è certo è che Francesca è ormai rimasta con un solo corteggiatore.