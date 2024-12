Amal ha rotto il silenzio dopo l'esclusione di Michele Longobardo da Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice ha infatti espresso tutto il suo sconcerto in merito al comportamento dell'ormai ex tronista attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Amal, che però non ha fatto nome e cognome (ma tutti hanno capito a chi fosse rivolto il suo "messaggio"), ha pubblicato la foto di un cartellone che riportava le seguenti parole: "Ignorare i segnali negativi perché vuoi vedere il lato positivo delle persone, ti costerà caro in futuro".

Michele Longobardi cacciato da Uomini e Donne, tutti i dettagli

"Dopo la puntata è uscito con le sue corteggiatrici dietro le quinte e si sono parlati con la consapevolezza che oggi sarebbero arrivati ad una decisione. In puntata entrano e Maria dice che è in difficoltà perché se da una parte c’è Michele che (dopo aver passato la nottata) è tornato in mattinata dicendo che voleva fare la sua scelta oggi in puntata, dall’altra tutta la redazione è furiosa - si legge su IsaeChia.it -. Praticamente si collegano telefonicamente con un’ex corteggiatrice di nome Alessandra (non si è capito chi di preciso) e ha raccontato che tramite un’amica in comune aveva conosciuto Michele su Instagram. I due si sono sentiti fino al 7 Dicembre quando lui le ha detto “Facciamola finita, fammi finire il percorso a Uomini e Donne”.

Tra di loro ci sono state chiamate, messaggi e chat anche “spinte” e la redazione ha visto tutto. Michele mortificato in studio continuava a dire che si scusava e che non capiva perché Alessandra stesse uscendo tutto. Amal e Veronica lo hanno riempito di parole. Hanno anche precisato che, oggi, la loro scelta era quella di andare via e concludere il trono. Mentre Michele dice che il suo unico intento era non perdere Amal e che lei sarebbe stata oggi la sua scelta.

Maria gli consiglia di lasciare lo studio e lui esce mortificato. Gianni non vuole neppure salutarlo e lui segue subito Amal dicendo “Non mi interessa niente di tutte le telecamere a me interessa solo lei” e le corre dietro. Le telecamere li seguono ma lei non ne vuole sapere e chiede di essere lasciata sola”.