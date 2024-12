La tormentata storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è giunta di nuovo al capolinea. Ieri notte, il modello milanese, infatti, ha deciso di mettere un punto alla relazione con l’ex velina, spiegando che non si sente pronto. Tuttavia, poche ore fa Spolverato ha confessato il vero motivo per il quale ha deciso di troncare con la ballerina partenopea. Lorenzo si è confidato con Eva Grimaldi e le ha confidato che a lui piace flirtare e che aveva chiuso una relazione pochi mesi prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato, ecco perché ha lasciato Shaila Gatta

“Io mi sono innamorato di lei dal secondo giorno, ma siamo troppo uguali, poi cozziamo e non è così atra noi. Volevo provare, volevo capire, volevo vedere se fossi pronto, ma… Pensa che io mi sono mollato ad aprile, mi sono lasciato ad aprile con un’altra ragazza, stavamo insieme da tre anni. Se l’ho lasciata per le stesse ragioni? Motivazioni diverse, ma sicuramente c’era anche la mia gelosia. Però anche Shaila è gelosa e la gelosia deve essere sana. Io ad oggi non sono pronto a questo, sono uno Spirit cavallo selvaggio, uno spirito libero.

Mi piace andare… mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare. Sono consapevole di questo. A me questa cosa fa stare bene. Un po’ come la cosa che ho da animatore. Questo è il mio personaggio, il mio essere così, mi appaga molto. Faccio viaggi introspettivi e penso a cosa è importante per me. Ad oggi mi sono reso conto che non ero pronto e quindi la cosa non poteva andare”.