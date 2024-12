Domani, sabato 21 dicembre, Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi andranno in Albania per parlare del Grande Fratello in attesa dell’inizio della nuova edizione del Big Brother. Con loro ci saranno anche il conduttore Ledion Lico (al timone della versione albanese del reality show) e le due opinioniste Arbër Hajdari e Neda Balluku.

Per Beatrice Luzzi si tratta di un ritorno in Albania. L’ex gieffina, infatti, era già stata ospite del Big Brother Vip lo scorso aprile per fare una sorpresa ad Heidi Baci.

“Qui in Albania mi avete riservato un’accoglienza stupenda – le parole della Luzzi in studio -. Oggi sono stata davvero bene. Poi avete una capitale meravigliosa, delle piazze bellissime, un mosaico sovietico pazzesco, la ruota, l’eroe nazionale. Tornerò di sicuro anche in futuro. Com’è stato il nostro Grande Fratello? Ci siamo divertiti, forse non quanto voi, che vedo che siete molto grintosi. Diciamo che qui forse mi sarei divertita un po’ di più. Non ho imparato la vostra lingua, è difficilissima! Voi invece avete imparato la nostra, siete bravissimi, oggi mi hanno fermato in tanti per strada, parlavano italiano e mi hanno riconosciuta per Vivere, è stato assurdo”.