L’apparizione di Fedez a Sarà Sanremo ha preoccupato e non poco i telespettatori che hanno assistito al suo intervento in occasione della presentazione di Battiti, il brano che porterà a Sanremo 2025. Il rapper milanese è parso tutt’altro che in forma, e i fan si sono piuttosto preoccupati per il suo atteggiamento sul palco. In molti su X hanno ribadito che, questa volta, era meglio evitare battute, meme o letture ironiche: era palese che non si sentisse bene. A queste speculazioni si è aggiunto anche un retroscena svelato dal giornalista Rai Domenico Marocchi, secondo il quale Fedez sarebbe stato l’unico a decidere di usare un’uscita secondaria al posto di quella principale.

In più occasioni, Fedez ha parlato apertamente di depressione, sensibilizzando l’opinione pubblica su un tema importante come quello della salute mentale e dicendo che lo riguarda in prima persona. Per evitare ulteriori speculazioni, Annamaria ‘Tatiana’ Berrinzaghi, mamma del rapper, ha preferito intervenire. Raggiunta dall’AdnKronos, ha rilasciato un breve commento: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”.