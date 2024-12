La passionale quanto burrascosa storia d'amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta assomiglia sempre di più a quella tra due loro "illustri" predecessori al Grande Fratello, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Anche ieri sera, il modello milanese e l'ex velina hanno scritto un nuovo capitolo della loro tormentata relazione. Secondo i detrattori si tratta esclusivamente di una strategia per mantenere alto l'hype in vista della puntata del prossimo lunedì. Sarà così? Ma scopriamo nel dettaglio cos'è accaduto nelle ultime ore tra i due concorrenti.

Nel corso della serata, Lorenzo e Shaila hanno dato (di nuovo) spettacolo con effusioni audaci e balletti a luci rossi davanti agli occhi del resto dei coinquilini. Insomma, nulla di nuovo. Sono ormai mesi che Spolverato e la Gatta si esibiscono in performance ad alto tasso erotico: dietro le tende, dentro lo sgabuzzino, passando per il divano e per il giardino. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, è scattato l'ennesimo "drama". Lorenzo ha infatti deciso di scaricare Shaila. Il motivo? "Ti lascio perché ti amo troppo!".

Lorenzo Spolverato lascia Shaila Gatta

“Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila”.

Disperata ed in preda ad una crisi di pianto, Shaila per sfogarsi ha iniziato a puntare il dito contro Helena Prestes e Amanda Lecciso: “Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane. E poi c’è quell’altra. Ma questa Amanda che vuole? Mi ha detto Mariavittoria che va a dire che non è amore tra me e lui. Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno. Quella ha 40 anni e fa gli inciuci. Ma alla sua età fa queste cose? Parla alle spalle e fa il giro visite, invece di dire le cose in faccia. E poi mi dice che mi vuole bene. Ma chi t sap? Ma cosa ne sa lei dei miei sentimenti e del fatto che è amore o meno”.