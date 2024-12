Enzo Paolo Turchi ha fatto nuovamente ritorno della Casa del Grande Fratello per impartire lezioni di danza agli ex coinquilini e per preparare la coreografia in vista della prossima puntata.

Il coreografo, nel corso della sua permanenza nella Casa, aveva stretto un profondo legame d’amicizia con Luca Calvani, tanto che quest’ultimo, quando il marito di Carmen Russo ha deciso di ritirarsi, aveva palesato un profondo dispiacere.

E proprio in nome di questa amicizia che Enzo Paolo avrebbe provato ad allertare Luca su quello che accade fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. Fingendo di mostrarli qualcosa di inerente alla coreografia, Turchi avrebbe fatto capire a Calvani cosa non viene apprezzato di lui (e cosa no) dal pubblico. “E va bene. Io posso stare anche a guardare – ha risposto Luca -. Ho fatto il protagonista la volta scorsa… So tutto, ho capito tutto, ho capito tardi ma ho capito tutto”.

Intanto, questa notte Calvani ha rivelato alle nuove arrivate, Stefania Orlando e Eva Grimaldi, che Jessica Morlacchi gli avrebbe proposto di inscenare una finta relazione all’interno della Casa, probabilmente con l’obiettivo di creare una dinamica interessante. Tuttavia, Calvani ha spiegato di aver rifiutato la proposta della cantante e di non averla rivelata in puntata per “non scendere così in basso”.