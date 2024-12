Altro che spirito natalizio. Nella Casa del Grande Fratello, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato il clima si fa sempre più teso. L’ex velina e il modello milanese ormai si ignorano, e quando decidono di interagire lo fanno esclusivamente per discutere o litigare. Durante la sera della vigilia, la ballerina napoletana si è resa protagonista di una scenata dopo che Lorenzo non le ha fatto gli auguri di Natale, mentre ieri ha detto che il suo ex vuole stare esclusivamente insieme alle persone che gli gonfiano l’ego e lo fanno sentire una regina.

“Non ho più le armi per comprendere i suoi atteggiamenti. Guarda sono anche stufa di provare a capire. Ma se ne andasse in una clinica dell’amore a risolvere i suoi problemi d’amore. Ma che ne so, si facesse aiutare. Ha bisogno di gente che gli elevi continuamente il suo ego. Lui è tornato quello di tre mesi fa. Lui vuole essere questo e io un uomo così non lo voglio per nulla, se ne deve andare, non voglio vederlo manco con il binocolo. Mamma mia questo, tutti io me li trovo. Nemmeno a dodici anni mi comportavo come lui, l’avevo idealizzato. Ho preso un palo in fronte, anzi no, ho beccato un tram addosso. Mamma mia, nella mia vita così mai, non mi era mai successo. La vita mi sta dicendo ‘sorella svegliati’. Sono senza parole”.

Ma non è tutto. Stefania Orlando ha poi detto a Shaila Gatta che Lorenzo Spolverato, durante il faccia a faccia con la mamma dell’ex velina, ha pensato soltanto a ripulirsi la reputazione. “Stefania mi ha detto una cosa giusta. Mi ha detto che con mia mamma lui ha prestato solo attenzione a salvare la sua reputazione, quando in realtà avrebbe potuto dire una cosa sulla coppia come ‘mi dispiace per quello che è successo, speriamo di risolvere’ – ha detto la Gatta -. Lui pensa a sé stesso, per lui c’è solo lui. Dice a me regina, quello è lui che si sente la regina secondo me, è quello il problema, quando un uomo si sente una regina. Si sente una regina e non va bene”