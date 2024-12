Dopo settimane di voci ed indiscrezioni, Saro Mattia Taranto, il fantomatico “guru della moda” che avrebbe avuto un flirt con Lorenzo Spolverato, ha finalmente svelato la sua identità ed ha raccontato cos’è realmente successo con l’attuale concorrente del Grande Fratello in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

Sempre sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Saro Mattia Taranto ha dichiarato: “La mamma di Shaila ha detto che Lorenzo è gay, quando ho sentito quella parola mi sono fermato a riflettere su quanto possa essere delicato il tema dell’orientamento sessuale e su come venga spesso percepito attraverso gli occhi degli altri”.

E ancora: “Credo che la signora Luisa abbia semplicemente notato qualcosa in Lorenzo che non le sembrava autentico al di là del suo orientamento. Spesso quando una persona non è completamente sincera con sé stessa questo può trasparire nei suoi comportamenti. Sono cose che una mamma nota. E’ significativo che la mamma le abbia lanciato un avvertimento. Se una madre arriva a fare dichiarazioni del genere ha le sue ragioni”.

Saro Mattia Taranto ha poi concluso: “Cosa vorrei dire a Lorenzo? Se potessi gli direi che essere in un reality significa soprattutto mostrarsi senza filtri. Penso che abbia l’opportunità di mandare messaggi molto più belli e profondi che vanno oltre il ruolo di una semplice coppietta innamorata. Ha la possibilità di esprimere la sua autenticità di condividere idee e valori che possano ispirare davvero gli altri, invece di restare confinato in una narrazione superficiale”.

Alfonso Signorini darà la possibilità al “guru della moda” di interagire faccia a faccia con Lorenzo? Staremo a vedere.