Si rischia un maxi esodo dal Grande Fratello. Stando alle voci che circolano nella Casa, infatti, l’aria si fa sempre più pesante e il lungo periodo di “reclusione” inizia a gravare sui concorrenti. Come raccontato da Luca Calvani e Amanda Lecciso ci sarebbero almeno tre inquilini in “forte crisi” che starebbero paventando l’idea del ritiro.

“C’è Jessica che è in forte crisi. Sì, è in crisi e vorrebbe andarsene”. Ieri notte Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez si sono parlati mentre erano a letto e hanno fatto un bilancio della situazione attuale nella Casa, dove sempre più inquilini starebbero iniziando a patire la “reclusione”. Secondo Amanda, infatti, Jessica non starebbe passando certo un bel periodo (come confidato a Zeudi Di Palma sarebbe “arrivata al limite”) e, secondo Calvani, non sarebbe l’unica: “Lo so, ma a me ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei”. “Sì lo so, ma vabbè Tommy ha quella cosa…”, ha aggiunto la Lecciso, riferendosi al segreto che nasconde l’idraulico toscano.

Insomma, la situazione tra le mura della Casa più spiata d’Italia si sta facendo sempre più pesante, ecco perché Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi starebbero addirittura pensando ad un ritiro. Tuttavia, secondo Luca Calvani nessuno abbandonerà – almeno per il momento – il reality: “Se devo fare una previsione penso che alla fine non uscirà nessuno, ma staremo a vedere…”.