Nella giornata di ieri Zeudi Di Palma ha deciso di raccontare del bacio con Alfonso D’Apice a Helena Prestes. L’ex Miss Italia ha spiegato che si è “sentita in dovere di farlo” perché l’ex di Federica Petagna “ha bisogno d’affetto”. La modella brasiliana è rimasta perplessa dalla spiegazione della coinquilina, mentre non si è assolutamente scomposta per il bacio in sé. Helena, infatti, ha consigliato alla sua amica “speciale” di viversi tutte le emozioni possibili all’interno della Casa del Grande Fratello.

Helena Prestes, la sua reazione al bacio tra Zeudi e Alfonso

“Lo sento che è qualcosa di nuovo, dimmi tutto. Ha l’hai baciato qui dentro? No, non ti voglio del male, raccontami senza farti problemi, vai. Ma hai fatto qualcosa di oltre al bacio? No, ah ok. Vai dritta al punto, capisco che parli bene, ma se non centri il punto io non capisco. Eravate a letto, io ho visto qualcosa, passavo di lì. Non sarà stato quel momento esatto, ma ho visto che eravate molto intimi, come siete molto intimi anche a tavola. Ma è bello, è stupendo che hai una persona con cui ti apri, non è una cosa brutta fidati. Ma quindi l’hai baciato proprio profondo?

Che penso? Che siamo qui chiusi in una casa, tu provi qualcosa per una persona, anche rabbia, amore, paura… succede tutto qui, tu vivi qui dentro chiusa. Stai vivendo e ci sta. Il consiglio che mi viene da darti è quello di seguire il tuo cuore. Se tu fai quello che senti almeno significa che hai vissuto, anche se sbagli. Meglio vivere che trattenersi. Vivi e lasciati andare. Cerca di vivere le tue emozioni, tu poi conosci bene Alfonso. Possono succedere mille cose. Magari fa delle cose che non ti piacciono domani e litigate. Adesso però non limitarti e stai a vedere cosa accade”.