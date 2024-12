Al Grande Frfatello, durante il giorno di Natale, Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice si sono appartati in camera da letto e, tra una coccola e un abbraccio, è scattato il bacio. I due concorrenti napoletani si sono nascosti sotto ad un cuscino, ma i rumor che si sono sentiti in sottofondo non hanno lasciato spazio a dubbi. Ieri pomeriggio, l’ex Miss Italia ha raccontato del bacio ad Helena Prestes, ed ha spiegato il motivo dell’avvicinamento con l’ex fidanzato di Federica Petagna. Zeudi ha spiegato che si è “sentita in dovere di farlo” perché Alfonso ha bisogno d’affetto.

Zeudi rivela: "Ecco perché ho baciato Alfonso"

“Tu penserai che sono pazza. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ strana. Non ridere, perché adesso che ti racconterò non riderai più. Non è una cosa bella. Quando sono venuta da te dopo i regali di Natale delle famiglie, poi mi è venuta a cercare Alfonso, noi abbiamo tanti amici in comune. Poi lui si è aperto con me e ha parlato della situazione di suo padre. Ci siamo parlati tanto sul letto, mi ha detto tante cose sue. Poi c’è stato un problema. Lui a un certo punto… da una parte ha fatto una cosa carina e dall’altra non l’ho apprezzata. Se io entro in contatto con una parte profonda di una persona, non mi piace mischiare con l’aspetto fisico. A me non piace che in momenti di confessioni si vada sul fisico, ma è successo.

La verità è che lui ha provato a baciarmi e io mi sono un po’ scansata all’inizio. Però non so dirti, è come se mi fossi sentita un po’ in dovere di farlo nei suoi confronti e quindi c’è stato. Ero nel mood di confortarlo in quel momento, di farlo sentire… è stato otto anni con una persona, poi si è staccato da quella persona. Un uomo che ha sempre avuto affetto e attenzioni, poi si ritrova da solo in questa casa e nessuno lo considera, ci sta che ci prova a baciare una persona che anche solo esteticamente può piacergli. C’è stato questo bacio e mi andava di dirtelo. Non volevo tenerti un segreto. Io gli voglio bene, ma con lui non voglio andare oltre”.