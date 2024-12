I protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello nascondono diversi segreti. Dopo il mistero sullo scambio di messaggi tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, le coccole sotto le lenzuola tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, le rivelazioni del “guru della moda”, e i bigliettini che l’attore toscano avrebbe ricevuto dal compagno, adesso sembra che anche Tommaso Franchi stia nascondendo qualcosa. Nei giorni scorsi, alcuni inquilini hanno parlato di cose private che riguarderebbero l’idraulico senese, e che avrebbero indotto Mariavittoria Minghetti a non lasciarlo.

Della questione ne ha parlato anche Alfonso D’Apice, che ha raccontato a Javier Martinez che dopo aver posato per il servizio fotografico natalizio del settimanale Chi, Mariavittoria gli avrebbe rivelato un segreto di Tommaso, aggiungendo che anche per questa ragione lei ha deciso di “portare avanti la relazione”.

“Io avevo sempre visto Jessica spingere per far rimanere insieme Mariavittoria e lui. Avevo dei dubbi e poi mi è stato spiegato che Jessica più che in protezione di Mariavittoria, protegge lui. Tu sai di quella cosa? Io non mi permetto di rivelare nulla”, ha spiegato Alfonso, e Javier ha risposto: “Sì la roba di lui io la so già. Ma me lo disse proprio lui in primis. Me l’ha detta lui tempo fa e io non ho mai detto nulla ovviamente. Fai bene a non parlarne, è una questione di tatto e rispetto”.

Alfonso ha continuato a parlare sottovoce: “No a me no, me l’ha detto lei. Però quando mi diceva ‘mi sento obbligata a stare con lui e rimanere in questa relazione’, uno dei motivi principali era proprio questa cosa. Quando siamo usciti a fare le foto, poi siamo tornati e mi ha detto tutto, ci siamo capiti, no?”. Il pallavolista argentino ha sottolineato che questo segreto non è un buon motivo per restare in una relazione: “Vabbè però se lei ci sta per questo… perché continua?”. D’Apice ha concordato con l’amico: “Infatti io le ho detto che se lo fa per questa ragione non è onesta con lui e con sé stessa”.