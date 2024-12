Il caso Guillermo Mariotto continua a tenere banco nonostante Ballando con le Stelle sia terminato da quasi una settimana. Sulle pagine del settimanale Diva e Donna, lo stilista ha puntato il dito contro Valerio Staffelli, definendolo “maleducato e insolente”. Il giurato del dancing show di Milly Carlucci ha anche accusato l’inviato di Striscia la Notizia di aver lanciato un tapiro d’oro rompendolo, e ha spiegato che in quell’occasione lui era sulla sedia a rotelle perché colpito da una sciatica. Con una lettera, il programma di Antonio Ricci ha risposto alle accuse di Mariotto, sottolineando in particolare come Guillermo sia “miracolosamente” balzato in piedi lasciando la sua sedia a rotelle quando ha visto Staffelli avvicinarsi a lui.

Striscia la Notizia, la lettera indirizzata a Guillermo Mariotto

“Salve, mi presento: sono il Tapiro d’oro. Ci tenevo a scrivervi perché, dopo aver letto le dichiarazioni di Mariotto che avete pubblicato, devo essere sincero, siete voi ad aver fatto attapirare me! Io, ovviamente, c’ero il giorno in cui Staffelli ha tentato di consegnarmi e posso assicurarvi che i fatti non sono andati come il fumantino giudice di Ballando vuole farvi credere. «Maleducato e insolente» l’inviato di Striscia la notizia? Casomai è il contrario.

Come si può vedere dal servizio (qui il video), è stato Mariotto prima ad aggredire un suo collaboratore con espressioni come “levati dal ca*o”, “sei insopportabile” e addirittura definendolo “pirla” quando è venuto a prenderlo in auto e poi a minacciare anche il mio fratellone Staffelli. – si legge nella lettera su Dagospia – Alla fine, chi ne ha fatto le spese? Proprio io, perché mentre passavo dalle mani dell’inviato di Striscia a quelle del giudice di Ballando sono stato falciato dalla portiera che Mariotto mi ha chiuso sul muso.

E non è tutto. Mariotto sostiene di essere arrivato in sedia a rotelle per via di una «sciatica». Eppure, in almeno due occasioni, l’ho visto con i miei occhi bello arzillo: prima, all’aeroporto di Fiumicino quando, vedendo Staffelli, è balzato in piedi come un miracolato e poi quando, uscendo dagli studi di Ballando, si è dileguato montando in sella a uno scooter. Chissà come avrà fatto, con una sciatica così dolorosa da costringerlo in carrozzina…

Alla luce di tutto ciò, chi è stato maleducato, insolente e – aggiungo io – un pochino bugiardo? E a chi si sarà realmente riferito il signorile Mariotto quando, in onda sulla prima rete televisiva della Rai, ha proferito l’espressione “Che figlia de…” poco prima di entrare in studio a Ballando con le stelle?”.