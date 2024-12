Sta facendo discutere la scenata che Tommaso Franchi ha fatto a Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello nella notte tra venerdì e sabato. L’idraulico toscano si è infuriato con la 31enne romana che non era ancora andata a letto alle 2 di notte. “Sono le due di notte. Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti?”, le parole che hanno sollevato un polverone su X (ex Twitter).

Tommaso Franchi si è infuriato con Mariavittoria Minghetti perché nel cuore della notte era in giro per la Casa anziché a letto con lui. Quando la concorrente è entrata in camera, lui l'ha tirata a sé con il braccio prima di rimproverarla: “Vieni giù! Sei fuori. Ma che ca**o dici?! Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due di notte! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto. Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi? Mi ci porti te ad arrabbiarmi perché non ti comporti in modo naturale”. Mariavittoria non ha gradito il comportamento di Tommaso, così ha replicato: “Io sono tranquilla, sei tu che stai sbroccando. Non ho queste reazioni che hai tu. Questa reazione è necessaria? Mi struccherò dopo”.

Su X accusano gli utenti stanno accusando Tommaso Franchi di essere troppo insistente con Mariavittoria Minghetti. In queste ore sta inoltre circolando un altro video, condiviso anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, nel quale c’è una raccolta di tutti gli atteggiamenti discutibili avuti dall’idraulico toscano nei confronti della dottoressa romana. Molti telespettatori, così come è accaduto in passato con Lorenzo Spolverato, stanno chiedendo al Grande Fratello di prendere provvedimenti nei confronti del concorrente.