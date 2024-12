Durante la permanenza in tugurio, Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice si sono avvicinati, e da allora l’atteggiamento di Tommaso Franchi all’interno della Casa del Grande Fratello è totalmente cambiato. L’idraulico senese, infatti, è di fatto diventato l’ombra della gieffina romana. Diversi coinquilini hanno cercato di spiegarli che deve lasciare più libera Mariavittoria, ma lui continua a negare l’evidenza e sembra non rendersi conto di quanto il suo atteggiamento possa influenzare la coinquilina.

Ieri notte, Franchi ha afferrato la Minghetti per un braccio e l’ha tirata a sé per terra, facendole anche un rimprovero: “Vieni giù! Sei fuori. Ma che ca**o dici?! Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto insieme. Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi?! Mi ci porti tu ad arrabbiarmi perché non ti comporti in modo naturale”.

L’ennesima scenata del concorrente toscano ha fatto scoppiare una vera e propria rivolta sui social nei suoi confronti. Tantissimi telespettatori hanno espresso il loro dissenso arrivando anche a chiedere che gli autori prendano dei provvedimenti per tutelare Mariavittoria, la quale ha confidato a Javier e Alfonso di sentirsi obbligata a restare con Tommaso per un segreto che lui tiene nascosto e del quale lei è venuta a conoscenza.

Telespettatori furiosi con Tommaso Franchi

“Provo un misto di vergogna e avvilimento per le donne che in questo momento stanno giustificando il comportamento di Tommaso. Non c’è la faremo mai a cambiare le cose”; “Mi auguro che vengano presi dei provvedimenti nella prossima puntata”. “Ora basta, siamo stanchi! La famiglia di Mariavittoria dovrebbe intervenire. E che il GF lo squalifichi”. “Siamo stanchi di continuare ad assistere a questo tipo di comportamenti di questo concorrente che voi vi ostinate ad elogiare, dovete prendere dei provvedimenti subito!”.