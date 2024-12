Ieri pomeriggio è voltato sopra la Casa del Grande Fratello un aereo con uno striscione che riportava un messaggio contro Tommaso Franchi. Ciò che ha sorpreso è che a mandarlo sono stati i fan di Maica Benedicto.

“Maica Regina di Italia e di Spagna, Tommaso noi sappiamo”, c’era scritto sullo striscione. Parole che potrebbero lasciare intendere che i sostenitori dell’ex gieffina spagnola conoscono la verità sul suo rapporto con l’idraulico toscano. Tommaso, con le braccia incrociate, ha guardato un po’ perplesso l’aereo. “Tom we know? Ma che vuol dire? Cosa sapete? Boh, non capisco”.

Maica Benedicto e Tommaso Franchi sono finiti ai ferri corti dopo che lui le ha rifilato un due di picche durante la sua permanenza nella Casa del Gran Hermano. Il gieffino italiano le ha detto che non voleva approfondire la conoscenza, e la modella murciana non l’ha presa affatto bene: “Quello che ha fatto Tommaso con me lo abbiamo visto tutti. E’ venuto qua in Spagna e ha detto cose che non ho granché capito… E alla fine mi ha rubato pure le creme!”.

Le parole di Tommaso su Maica

“Ho parlato con Maica, ho parlato anche con gli altri ragazzi di quello che provavo. C’è chi l’ha presa bene e chi l’ha presa un pochino peggio, Maica in questo caso è il secondo. Le ho detto quello che pensavo, ho cercato di dirlo con tatto e lei si è arrabbiata, mi ha detto che dovevo essere diretto, dirglielo subito. Lei ascolta quello che vuole, non percepisce quello che viene detto, ma quello che vuole lei. Quando cerchi di dire queste cose provi a non ferire la persona, ma alla fine la ferisci sempre”.