Negli ultimi giorni, tra le mura della Casa del Grande Fratello, Chiara Cainelli e Javier Martinez si sono molto avvicinati, e tra loro è nato un legame speciale. Baci, abbracci e coccole: tuttavia la loro liaison amorosa è durata il tempo di un battito di ciglia, visto che nel giorno di Natale il pallavolista argentino ha confidato le prime perplessità a Luca Calvani.

“Io mi sono buttato più con lei che con Helena, mi piace anche più di Helena. A me piace stare con lei, però dopo essere cresciuta, questa cosa adesso è in stallo, si è fermata. Ho paura che vada a scemare. Il bacio c’è già stato, mi è piaciuto, ma… Ho paura di farle del male perché è una ragazza così pura e buona. Lei non sa nulla di questi miei pensieri. C’è qualcosa che manca. Se mi fermo ora faccio in tempo a non farla soffrire, se mando avanti la cosa è peggio. Forse anche baciandola non si è accesa quella luce. Io speravo si accendesse, ma purtroppo non è stato così”.

Javier Martinez scarica Chiara Cainelli: "Non è scoccata la scintilla"

Dopo essersi confidato con Luca, Javier ha deciso di parlare anche con Chiara: “Alla base di tutto tu mi fai stare bene, sei una donna che mi piace sotto molti punti di vista. Con te sono sempre stato bene. Ma in qualche maniera non ‘è scattata la cosa che doveva scattare. Dopo quello che è successo ieri tra me e te, sarebbe scattata quella cosa, ma questo non è successo, non è che mi aspettavo l’amore, ma almeno qualcosa, un passetto che poteva stimolarmi ad andare avanti. E continuare facendo finta di nulla sarebbe ipocrita e non giusto”.

La Cainelli, però, l’ha presa bene: “Ho capito, non è scattato nulla e io me ne ero accorta. Non ti devi preoccupare. Ci sta, l’avevo notato. Ho visto che c’era qualcosa che non andava, che non eri così coinvolto. Non mi devi convincere di nulla, non penso che mi hai usata o che vuoi un’altra. Ho afferrato il concetto e non metto in mezzo altre persone. Succede, noi non ci siamo conosciuti per come siamo. Siamo partiti subito con le coccoline come due fidanzati, ma per me c’è di più”.

Nelle ore successive, Chiara si è poi sfogata con Zeudi Di Palma, lanciando anche pesanti accuse nei confronti di Javier: “Tu pensavi che davvero fossi io la persona con quale presupposto se non c’eravamo neppure baciati? Io voglio credere alla buona persona che è lui, quindi dico è stato avventato a dire questa cosa e non l’ha fatto per cattiveria. Poi però penso: se avesse ragione Lorenzo? Io reagisco male con il mio corpo, quindi non mi fido di lui in realtà”.