Al Grande Frfatello, durante il giorno di Natale, Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice si sono appartati in camera da letto e, tra una coccola e un abbraccio, è scattato il bacio. I due concorrenti napoletani si sono nascosti sotto ad un cuscino, ma i rumori che si sono sentiti in sottofondo non hanno lasciato spazio a dubbi. Ieri pomeriggio, l’ex Miss Italia ha raccontato del bacio ad Helena Prestes, ed ha spiegato il motivo dell’avvicinamento con l’ex fidanzato di Federica Petagna. Zeudi ha spiegato che si è “sentita in dovere di farlo” perché Alfonso ha bisogno d’affetto.

Zeudi rivela: "Ecco perché ho baciato Alfonso"

“Tu penserai che sono pazza. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ strana. Non ridere, perché adesso che ti racconterò non riderai più. Non è una cosa bella. Quando sono venuta da te dopo i regali di Natale delle famiglie, poi mi è venuta a cercare Alfonso, noi abbiamo tanti amici in comune. Poi lui si è aperto con me e ha parlato della situazione di suo padre. Ci siamo parlati tanto sul letto, mi ha detto tante cose sue. Poi c’è stato un problema. Lui a un certo punto… da una parte ha fatto una cosa carina e dall’altra non l’ho apprezzata. Se io entro in contatto con una parte profonda di una persona, non mi piace mischiare con l’aspetto fisico. A me non piace che in momenti di confessioni si vada sul fisico, ma è successo.

La verità è che lui ha provato a baciarmi e io mi sono un po’ scansata all’inizio. Però non so dirti, è come se mi fossi sentita un po’ in dovere di farlo nei suoi confronti e quindi c’è stato. Ero nel mood di confortarlo in quel momento, di farlo sentire… è stato otto anni con una persona, poi si è staccato da quella persona. Un uomo che ha sempre avuto affetto e attenzioni, poi si ritrova da solo in questa casa e nessuno lo considera, ci sta che ci prova a baciare una persona che anche solo esteticamente può piacergli. C’è stato questo bacio e mi andava di dirtelo. Non volevo tenerti un segreto. Io gli voglio bene, ma con lui non voglio andare oltre”.

Il flirt tra Zeudi e Alfonso e le ombre sul loro rapporto

Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice hanno già avuto un brevissimo flirt prima del loro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Quando l’ex Miss Italia ha varcato la porta rossa, Alfonso Signorini ha rivelato che i due ci sarebbe stata una storia dopo che lui era stato scaricato da Federica Petagna. In realtà, il gieffino napoletano ha minimizzato al riguardo: “No, non siamo mai stati insieme, nemmeno una frequentazione. Diciamo che c’è stato un bacio, una cosa così, ma nulla di serio e nemmeno una conoscenza”. In seguito, i due non si sono mai veramente considerati, con Alfonso che si è avvicinato a Mariavittoria Minghetti e Zeudi che ha fatto lo stesso con Helena Prestes.

Intanto, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano che getterebbe ombre sulla veridicità del bacio tra Zeudi e Alfonso. Stando a quanto riferito dall’utente alla nota esperta di gossip, i due concorrenti partenopei farebbero parte della stessa agenzia e sarebbero d’accordo per “portare avanti lo show”.