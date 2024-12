Una delle protagoniste dell’amatissima serie televisiva Mare Fuori è stata paparazzata in compagnia di uno dei tronisti più discussi di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Clotilde Esposito e Michele Longobardi, che sono stati beccati insieme (la foto è stata inviata a Deianira Marzano) mentre erano intenti a fare shopping nel nuovissimo centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata, città in provincia di Napoli.

Di recente, l’ex tronista originario di Castellammare di Stabia è stato cacciato da Uomini e Donne dopo che la redazione del dating show di Maria De Filippi ha scoperto che mentre era impegnato nel programma aveva un flirt con Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè.

Le parole di Alessandra Fumagalli su Michele Longobardi

“Come ci siamo conosciuti io e Michele? Tramite una videochiamata con un’amica in comune. Mi è stato chiesto da lui di scendere a corteggiarlo ma non è stato possibile, essendo stata in passato la scelta di Luca Daffrè, quindi abbiamo deciso di continuare a sentirci su WhatsApp. […] Sono una ragazza libera e indipendente e come tale non ho infranto nessuna regola. Michele, essendo all’interno di un programma con regole precise, aveva delle responsabilità che io, da esterna, non avevo. Stava a lui portare rispetto. lo, da persona non coinvolta nel format, non avevo alcun obbligo verso quel contesto. Credo di non aver fatto nulla di sbagliato nel conoscere una persona e scambiarci dei messaggi”.

Chi è Clotilde Esposito

Clotilde Esposito, classe 1997, fa parte del cast fisso di Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di Silvia. Ha studiato recitazione presso la Scuola di Cinema Teatro e Danza "La Ribalta" di Castellammare di Stabia dal 2012 al 2017, e si è laureata in giurisprudenza. Nel 2012 interpreta il personaggio di Greta Fournier da adolescente nella soap opera Un posto al sole. L'anno successivo partecipa alla fiction Pupetta - Il coraggio e la passione, e nel 2014 è presente nel cast del film Milionari di Alessandro Piva. Nel 2015 partecipa a un workshop presso la scuola di recitazione La Ribalta assieme al casting director Pino Pellegrino e alla fiction Sotto copertura. Tra il 2014 e il 2017 partecipa a Furore.