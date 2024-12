C’erano pochi dubbi, ma adesso è arrivata la conferma: Gabriele Corsi e Bianca Guaccero saranno i conduttori di PrimaFestival. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti nel corso del TG1 delle 13,30 Maria Sole Pollio, invece, sarà l’inviata all’Ariston e tra le strade di Sanremo.

Bianca Guaccero, all’indomani della vittoria a Ballando con le Stelle, aveva rivelato di essere stata reclutata dal direttore artistico della kermesse canora per il PrimaFestival, in attesa del qiale la vedremo alla conduzione, insieme a Nek, di Dalla strada al palco a partire dal 10 gennaio su Rai 1. Non è la prima volta di Bianca Guaccero al Festival: nel 2008, infatti, Pippo Baudo la volle accanto a sé come co-conduttrice insieme ad Andrea Osvart.

Per Gabriele Corsi, invece, finalmente un avvicinamento al Festival di Sanremo dopo diverse edizioni al commento dell’Eurovision Song Contest e la conduzione di Don’t forget the lyrics sul Nove.