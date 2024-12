Dopo oltre cento giorni di “reclusione” tra le mura della Casa del Grande Fratello, gli inquilini che hanno varcato la porta rossa lo scorso 16 settembre iniziano ad accusare un po’ di stanchezza. Tre di loro in particolare: Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, che vorrebbero ritirarsi dal reality per tornare dalle loro famiglie. La cantante ha confidato a Zeudi Di Palma di essere “al limite, sono tre mesi e passa che sto chiusa qui dentro e sono un po’ in crisi”.

Jessica si è appartata anche con le Non è la Rai, confessando loro la sua volontà di abbandonare la Casa. La gieffina ha anche detto di averne parlato con gli autori in confessionale, che però avrebbero cercato di tirarla su di mirale: “Loro sono molto carini e tutto il resto, ma io sono arrivata. Mi dicono ‘ma come fai, non puoi mollare adesso’. Ma io gli ho detto ‘ragazzi ho capito, ma…’”.

Ad ogni modo, la Morlacchi non abbandonerà dalla casa questo fine settimana. Ieri pomeriggio, infatti, ha rivelato ad Amanda Lecciso che resterà almeno fino a lunedì (per rispetto della produzione) e che poi comunicherà la sua decisione finale in puntata: “Sono proprio sfarfallata e si vede. Adesso però sto fino a lunedì e poi vediamo. Lo faccio per rispetto. Perché comunque io da parte loro ho ricevuto sempre e solo rispetto e voglio darlo anche io. Non posso proprio dire nulla su di loro. Con me loro si sono comportati tutti benissimo e quindi vediamo”.