Quanto guadagnano i “non famosi” al Grande Fratello? Ieri sera, Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si sono appartate in camera da letto ed hanno parlato proprio dei guadagni derivanti dalla partecipazione al reality show.

Ad introdurre l’argomento cachet è stata l’ex Miss Italia: “Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Sì amo fidati. Non posso fare nomi e non posso dirlo, ma è così mi devi credere se ti dico questo. Ti assicuro che è così”.

Mariavittoria ha risposto svelando che lei viene pagata 80 euro al giorno: “No amo, non è come dici. A me pagano una miseria. Ma di chi parli? No te lo assicuro, posso assicurarti di no. Io piglio 80 euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità”. Zeudi ha chiuso la conversazione ricordando che il compenso giornaliero va anche tassato: “E poi pensa che devi pure pagarci le tasse su questi soldi”.

Marco Maddaloni, tra i protagonisti della passata edizione del Grande Fratello, lo scorso luglio è stato ospite di Pop Podcast, dove ha parlato dei guadagni avuti grazie alla partecipazione ai reality. Il judoka ha rivelato di aver preso 1.500 euro a settimana a Pechino Express, 4.000 euro a L’Isola dei Famosi e 5.000 euro al GF. L’ex gieffino ha specificato che i montepremi vanno in beneficenza, e che il 50% che resta è in gettoni d’oro (vengono applicate anche delle trattenute).