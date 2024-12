Clima incandescente tra le mura della Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, infatti, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda sarebbero addirittura arrivati alle mani in seguito ad una discussione piuttosto accesa. Il motivo sarebbe futile (sembra una caramella regalata), ma è ormai cosa certa che entrambi si contendono le attenzioni di Amanda Lecciso, e la tensione ha raggiunto il livello di guardia. Tra i due concorrenti sono volate parole grosse, offese pesanti e qualche spinta, poi Bernardo ha deciso di recarsi in Confessionale per raccontare quello che era successo.

Nella Casa del Grande Fratello sta prendendo forma un inaspettato triangolo. Bernardo Cherubini da una parte, Maxime Mbanda dall’altra, e al centro Amanda Lecciso che, però, non sembra interessata né all’uno né all’altro. Nelle scorse ore il fratello di Jovanotti è sbottato: “Adesso vado a chiedere se si possono toccare le persone con tale violenza, non lo so”.

Ma a cosa si riferiva Cherubini? A vuotare il sacco è stata Chiara Cainelli. La concorrente stava parlando con Perla Maria Paravia quando si è accorta che Maxime ha rivolto alcune frasi pesanti a Bernardo, e tra i due si è sfiorata la rissa. “Abbiamo visto che Max e Berny stavano litigando”, ha aggiunto Alfonso D’Apice, il quale ha a sua volta assistito alla scena. “Max l’ha mandato a fanc*lo tre o quattro volte – ha proseguito il gieffino napoletano -. Poi ha detto che Max gli ha fatto cos alla spalla. Ti giuro”.

Alla base della discussione c’è l’interesse condiviso per Amanda. Bernardo avrebbe infatti regalato una caramella alla sorella di Loredana, che però se ne sarebbe liberata in fretta, dandola a qualcun altro. E allora Cherubini si è ripreso la caramella, stizzito, provocando a sua volta la reazione fuori dalle righe di Maxime. Per fortuna, però, a calmare gli animi ci ha pensato lo stesso Bernardo: "A me ha fatto male, ma non voleva - ha detto -. Non c’è stata una discussione. Solo che mi ha rotto una clavicola per attirare la mia attenzione. Non ha misurato la forza, era intimidatorio e quindi ho chiesto”.