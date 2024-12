Nelle ultime ore, Shaila Gatta è tornata a dire la sua circa il comportamento di Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello.

Di recente, infatti, la modella brasiliana si è riavvicinata a Javier Martinez dopo un periodo di distacco causato dalla gelosia di Helena nei confronti di Chiara Cainelli, che ha avuto una brevissima liaison con il pallavolista argentino. La ritrovata complicità tra Helena e Javier ha però destato diversi sospetti tra i concorrenti. Nello specifico, Zeudi Di Palma (che ha accusato la Prestes di averla usata per le clip) ha ammesso di essersi sentita “presa in giro” da Helena. Alla luce dei dubbi sollevati dall’ex Miss Italia, Shaila ha insinuato che il bacio tra la Prestes e la Di Palma non sia stato sincero.

“Se le piace Javier come fa a baciare te sotto le lenzuola? Io non ce la farei… però sono modi diversi di vivere. Confonderebbe anche me al posto tuo”, ha detto la ballerina napoletana. Dal canto suo, Zeudi ha chiarito che “le persone devono essere oneste e rispettose nei suoi riguardi”. Secondo lei, Helena non lo è stata perché ha giocato con i suoi sentimenti e non ha rispettato il suo interesse.