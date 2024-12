Alcuni giorni fa, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez hanno rivelato che tre loro coinquilini starebbero vivendo una forte crisi. Si tratta di Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, che avrebbero addirittura pensato di abbandonare la Casa del Grande Fratello. A ciò si aggiunge che nelle ultime ore sul web corre un’indiscrezione che sembra essere legata al possibile ritiro di uno di questi concorrenti.

Deianira Marzano ha rivelato che uno degli inquilini starebbe pensando al ritiro: “Un messaggio importante riguarda il fatto che una persona nella Casa ha espresso la volontà di voler abbandonare il programma. Pare che stiano facendo di tutto per convincerla e per evitare che questa notizia venga resa pubblica. Una situazione delicata che, se confermata, potrebbe avere sviluppi interessanti”.

Anche Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione simile: “Questa notte un concorrente era in lacrime nel confessionale perché non riesce più a stare chiuso nel programma. Vorrebbe uscire ma stanno provando in tutti i modi per farlo/a restare! Magari alzando anche il cachet”.

Tutti gli indizi conducono al nome di Jessica Morlacchi, che ha confidato a diversi coinquilini la sua voglia di lasciare il reality: “Sono arrivata, sono proprio fusa ormai. Sono tre mesi che sto chiusa qui. Certo che ho parlato con loro. Infatti resto fino a lunedì e poi vediamo. Rimango fino a lunedì per il profondo rispetto che ho per loro. Sono sempre stati super rispettosi e gentilissimi. Non posso proprio dire nulla di loro (gli autori, ndr) e quindi anche per questo ho deciso di restare fino alla puntata”.