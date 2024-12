Non è la prima volta che nel corso di questa edizione alcuni concorrenti minacciano di lasciare la Casa del Grande Fratello. La stanchezza inizia a farsi sentire, e sembra che nelle ultime ore tre gieffini abbiano accarezzato l’idea di ritirarsi e di tornare dai propri familiari. Dopo l’abbandono di Enzo Paolo Turchi e Eleonora Cecere, e quello per motivazioni esterne di Yulia Bruschi (denunciata dal suo ex compagno), adesso altro tre inquilini potrebbero uscire definitivamente dalla Casa.

Grande Fratello, tre concorrente vogliono ritirarsi

La scorsa notte notte, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez hanno rivelato chi sono i concorrenti che vorrebbero uscire. Rivolgendosi ai due amici, Amanda ha detto: “C’è Jessica che è in forte crisi. Sì è in crisi e vorrebbe andarsene”. L’attore toscano è intervenuto aggiungendo: “Lo so, ma a me ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei”.

La Lecciso ha sussurrato: “Sì lo so, ma vabbè Tommy ha quella cosa”. Probabilmente, Amanda si riferisce al segreto che nasconderebbe Tommaso, e che riguarderebbe una situazione particolarmente delicata. Ad ogni modo, Calvani ritiene che alla fine non uscirà nessuno: “Però se devo fare una previsione penso che alla fine non uscirà nessuno, ma staremo a vedere”.