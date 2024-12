Ieri, nella Casa del Grande Fratello, c’è stato un inaspettato confronto tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

“Tu non sei proprio così come vuoi passare. Sei più giocatore accanito di me. Io gioco a carte scoperte e certe volte mi brucio, tu ne hai tante coperte – ha detto il modello milanese -. Sei buono, ma lo siamo tutti. Tu però passi per buono totale al 100% ed è impossibile che tu lo sia, perché sei umano. Nascondi una parte di te, quella che potrebbe non piacere e fai bene visto i risultati. E poi per Shaila… sei sicuro che non hai più attrazione nei suoi confronti?”.

Il pallavolista argentino ha replicato: “Io sono questo, poi tu puoi pensare quello che vuoi, tanto hai sempre avuto dei pregiudizi nei miei confronti e li continuerai ad avere. Solo… non alzare la voce! Io attratto da Shaila? Forse solo quando abbiamo fatto il balletto, quando abbiamo fatto al presa mi ha fatto strano, ma è rimasto lì. Perché esteticamente è quella che rispecchia il mio prototipo, ma se ripenso al vissuto è l’ultima, zero. Io parlo solo di estetica, quella resta”.

Ovviamente, Lorenzo è immediatamente andato da Shaila Gatta a riportare la confessione di Javier: “’Ho provato una cosa quando l’ho toccata durante il ballo. Avendo vissuto delle cose con lei’. Lui mi ha detto che ha provato una sensazione che lo riporta a provare e rivivere delle cose vostre passate. Da lì io ho visto nero. A me dice così Mi girano i cogl**ni!”.

Shaila è apparsa spiazzata: “Oddio, cosa, ma sei sicuro? No cioè scusa, non ho capito bene. Oh mio Dio. Aiutatemi!”.