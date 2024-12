Questa sera, lunedì 30 dicembre, andrà in onda la ventesima puntata del Grande Fratello, l’ultima del 2024. In nomination sono finiti Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Le Monsè e Zeudi Di Palma, e uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento, nessuno è al sicuro: Zeudi Di Palma è la favorita del pubblico con il 32% dei voti (ad incidere la liaison con Helena Prestes), seguita da Bernardo Cherubini al 28% delle preferenze. Rischiano Emanuele Fiori (22%) e Le Monsè, che chiudono le con il 18%.

Come si sono svolte le Nomination

“Aprono le danze le Non è la Rai che pescano un piramidale rosso e vanno in Confessionale – si legge sul sito ufficiale del Grande Fratello – Le due donne scelgono le Monsè, per metterle un po’ sotto pressione. Mariavittoria, obbligata a parlare in salone, vota Luca perché si aspettava che l’uomo la difendesse dalle speculazioni fatte da Eva e Stefania sulla sua storia con Tommaso.

Lorenzo e Luca indicano Cherubini: entrambi non ripongono fiducia in lui e non lo capiscono. Si passa a Zeudi, la quale sceglie Giglio e spera di poter approfondire la sua conoscenza con il ragazzo. Anche Jessica, con molta difficoltà, finisce per indicare Cherubini.

Dal Confessionale, Tommaso, con scioltezza, nomina le Monsè perché non sopporta Maria, mentre Amanda opta per Shaila, a causa di un piccolo conflitto avuto in settimana. Alfonso, a malincuore, sceglie Cherubini, con cui ha legato poco.

Le Monsè ricambiano la Nomination di Tommaso mentre Shaila indica proprio la coppia composta da madre e figlia. Non avendo apprezzato l’autorità di Luca, Cherubini indica l’attore. Subito dopo, Javier nomina Zeudi con cui ha un rapporto superficiale.

In Confessionale, Chiara fa il nome di Lorenzo mentre Helena ricambia una vecchia Nomination proprio di Chiara. Concludono Emanuele e Giglio che nominano entrambi Zeudi”.