Al Grande Fratello, l’amicizia “speciale” tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes ha subito un’improvvisa battuta d’arresto. Nelle scorse ore, l’ex Miss Italia ha accusato la modella brasiliana di averla sfruttata solo per ottenere delle clip, e ieri sera ha deciso di affrontarla. Helena ha detto di non essere pronta per una storia.

“Vedo tante cose belle in te, e tutto. A volte quando siamo abbracciate immagino come sarebbe avere una vita fuori, viaggiare, stare insieme a casa mia. Ma io non sono pronta per avere un rapporto con un’altra persona. Capito? Quindi non rendere pesante il nostro rapporto perché non ci sono problemi per me. Spero che tu mi capisca. Sono molto più complessa di altri con cui parli qui dentro”.

“Ma neanche io. Qua nessuno è pronto – ha replicato la Di Palma -.Devi stare tranquilla […] Io però ti recrimino la tua non sincerità nei miei riguardi, o meglio una tua omissione. Vedo che sei sempre più vicina a Javier. Io ti ho sempre detto che da parte mia potrebbe nascere qualcosa di più forte rispetto a quello che senti te… ogni tanto mi distacco per protezione. Ho fiducia in te, ma spesso non ti capisco. Io ti sento, so che sei brava, educata e sensibile, ma non riesco a capirti du tante altre cose. E quindi penso: è sincera con me o no? Ho pensieri e mi chiedo anche: chi è lei per me? Con te sono anche felice, ma sono confusa. Vorrei avere un bel rapporto con te e costruire qualcosa. Uscita da qui io vorrei frequentarti e stare tranquilla, perché sento che sei una di quelle persone che potrebbero far parte della mia vita”.