Negli ultimi giorni, Javier Martinez si è lasciato andare ad alcune rivelazioni nella Casa del Grande Fratello. In particolare, il pallavolista argentino ha confessato di pensare ad una ragazza “misteriosa” che ha conosciuto prima di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Una ragazza dalla quale – a suo dire – sarebbe particolarmente attratto. La questione è stata portata all’attenzione di Deianira Marzano, la quale ha provato a fare un po’ di chiarezza. Il nome della donna a cui Javier sarebbe interessato sarebbe Vanessa, e di professione è un’insegnante di yoga.

“Javier ha parlato di questa ragazza di nome Vanessa. E’ bionda e bellissima”, ha scritto un utente. E ancora: “So chi è la ragazza. Credo sia Vanessa Villa, perché lei fa pratiche di yoga online ed è molto conosciuta. E’ bellissima”.

Una segnalazione simile è arrivata anche ad Amedeo Venza: “Questa notte Javier ha sognato una ragazza bionda di nome Vanessa. E’ delle Marche, si seguivano (sui social, ndr). Lui le ha anche scritto e poi ha tolto il segui. Emanuele (Fiori, ndr) ha detto che è bellissima”.

Javier Martinez chiude con Chiara Cainelli

Intanto, nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento tra Javier Martinez e Helena Prestes. Il concorrente argentino, infatti, ha deciso di mettere un punto alla breve liaison con Chiara Cainelli: “Io mi sono buttato più con lei che con Helena, mi piace anche più di Helena. A me piace stare con lei, però dopo essere cresciuta, questa cosa adesso è in stallo, si è fermata. Ho paura che vada a scemare. Il bacio c’è già stato, mi è piaciuto, ma… Ho paura di farle del male perché è una ragazza così pura e buona. Lei non sa nulla di questi miei pensieri. C’è qualcosa che manca. Se mi fermo ora faccio in tempo a non farla soffrire, se mando avanti la cosa è peggio. Forse anche baciandola non si è accesa quella luce. Io speravo si accendesse, ma purtroppo non è stato così.

Alla base di tutto tu mi fai stare bene, sei una donna che mi piace sotto molti punti di vista. Con te sono sempre stato bene. Ma in qualche maniera non ‘è scattata la cosa che doveva scattare. Dopo quello che è successo ieri tra me e te, sarebbe scattata quella cosa, ma questo non è successo, non è che mi aspettavo l’amore, ma almeno qualcosa, un passetto che poteva stimolarmi ad andare avanti. E continuare facendo finta di nulla sarebbe ipocrita e non giusto”.