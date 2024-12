Ieri sera, durante e dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, è successo di tutto. Oltre alla litigata furiosa tra Helena Prestes e Shaila Gatta, durante la notte sarebbe accaduto qualcosa di molto più grave. Protagoniste della vicenda la modella brasiliana e Ilaria Galassi. La miccia è stata innescata quando ieri sera Helena ha nominato la Non è la Rai: “E poi non mi è piaciuto come ti sei rivolta a Maria, a Beatrice e le cose private che hai chiesto ai tuoi figli”. La Prestes si riferisce a quando la scorsa settimana la Galassi ha avuto la sorpresa dai due figli e ha chiesto loro: “Papà è bravo? Tuo padre ha un’altra? Hai visto un’altra? Nessuna amichetta”.

Al termine della puntata, Ilaria si è sfogata con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi: “A me sta cosa dei miei figli mi è rimasta qui! E sapete perché non le chiedo spiegazioni? Perché se mi risponde male, siccome si parla dei miei figli, io la apro! Di me può dire quello che vuole, può dirmi tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro”. La cantante e il modello milanese hanno consigliato alla Galassi di andare a parlare con Helena: “Ci stiamo noi. Non rimanere con il dubbio. Io penso che tu possa farlo, così vai e ci parli. Ma non dire ti apro”.

Follia nella Casa: "Ilaria le ha messo le mani addosso"

Ilaria ha deciso di affrontare la Prestes, ma le telecamere stavano inquadrando la cucina, con Stefania Orlando e Chiara Cainelli che stavano chiacchierando. Dalla camera letto, però, si sono sentite le urla di Helena e Ilaria, e a quel punto Chiara ha gridato: “Oddio no, le sta mettendo le mani addosso raga!”. Stefania e Chiara sono corse in camera e da lì è scoppiato il caos. La scena è andata in onda su Mediaset Extra, e si e sentita Ilaria urlare: “Tu non li devi nominare i miei figli che ti apro e ti spacco la faccia!”. Helena a risposto urlando: “Tu non mi devi toccare”. Un’autrice è intervenuta richiamando la Galassi: “Ilaria! In confessionale, subito!”.

La regia ha immediatamente silenziato l’audio ed ha inquadrato il giardino (come accadde la scorsa edizione quando Giuseppe Garibaldi accusò un malore). Circa un’ora più tardi, Javier Martinez ha detto a Shaila: “Quando son arrivato da Helena… mi è anche mezza venuta addosso Ilaria… mentre è stata portata via”.